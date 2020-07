Beklaagde kijkt bij vrienden naar televisie tijdens lockdown: “Thuis geen televisie of krant, dus had nog nooit gehoord van corona” Koen Baten

03 juli 2020

14u43 1 Lokeren Dirk W. uit Lokeren was een van de overtreders die vanochtend voor de politierechtbank in Dendermonde terecht stond voor het negeren van de maatregelen die genomen werden tegen het coronavirus. De man werd in de zetel betrapt bij vrienden terwijl er nog minstens vijf andere personen ook aanwezig waren. Toen hij weggestuurd werd door de politie stond hij nog geen twee uur later al opnieuw aan de deur bij zijn vrienden.

De man zelf is geen onbekende voor het gerecht en heeft al 47 veroordelingen achter zijn naam staan. Naast de verkeersregels lapt hij dus duidelijk ook de regels tegen corona aan zijn laars en bleef hij vrienden bezoeken en buiten komen. “Mijn cliënt zelf heeft geen televisie en leest geen krant, dus hij had nog nooit gehoord van corona en was ook niet voldoende geïnformeerd over de maatregelen", aldus zijn raadsman.

Politierechter Peter D’Hondt kon maar weinig begrip opbrengen voor dit pleidooi. “Als je buiten komt op straat en je ziet dat er geen kat te zien is, dan stel je je toch vragen wat er aan de hand kan zijn", klonk het. Toen de man uit de woning in de Kanaalstraat werd gehaald door de politie ging hij naar huis, maar 1,5 uur later was hij al opnieuw in de Kanaalstraat te vinden. “Zelfs na de uitleg van de politie begreep hij nog niet wat corona inhield", aldus D’Hondt. “Ik was er mijn rugzak thuis bij die mensen vergeten met medicatie voor mijn moeder", antwoord W. De beklaagde gaf toen ook toe dat zijn moeder corona had gekregen en ook overleden was aan de ziekte. “Iemand in jou familie is gestorven door dit vreselijke virus, maar jij komt gewoon nog de straat op. Dit is wel bijzonder anti-sociaal", aldus D’Hondt. Het leverde de man een celstraf op van drie maanden en een geldboete van 4.000 euro.