Beklaagde die met camionette op voetpad en tussen bomenrij rijdt moet zich laten testen bij dokter Koen Baten

14 februari 2020

14u49 0 Lokeren De politierechter wil een beklaagde na elf veroordelingen laten checken of hij wel nog rijgeschikt is om achter het stuur te kruipen. Dit keer reed de man op het voetpad met zijn voertuig en beging hij ook nog enkele andere overtredingen.

De feiten speelden zich af in Lokeren. De bestuurder was onder weg met een camionette in Lokeren toen hij verschillende verkeersovertredingen beging in de stad. Hij reed er onder meer op het trottoir en tussen een bomenrij op het Marktplein die niet toegankelijk is voor auto’s. Bovendien reed hij ook nog eens in de verkeerde richting een straat in en werkte een van zijn achterlichten niet. De feiten werden opgemerkt door de politie de de man er mee confronteerden.

Hij bleek in het verleden al meermaals voor de rechtbank verschenen te zijn. Ook voor intoxicatie moest de man zich al verantwoorden. De beklaagde was zelf niet aanwezig, maar de politierechter besliste om hem te laten controleren bij een dokter. Zijn advocaat vroeg zich af of dit wel nodig was, maar de rechter hield voet bij stuk. “Iemand die al 11 veroordelingen heeft waaronder twee voor alcohol laat ik toch graag eens controleren", klonk het. De zaak wordt verder gezet op 5 juni.