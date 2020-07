Beiaardier speelt verzoeknummers voor autovrij Kerkplein Yannick De Spiegeleir

12 juli 2020

12u23 2 Lokeren Ter gelegenheid van de Vlaamse feestdag speelde de Lokerse stadsbeiaardier Tom Van Peer zaterdagavond een tiental verzoeknummers voor luisteraars op het autovrije Kerkplein. Het toepasselijke ‘Always look on the bright side of life’ kwam in deze coronatijden als populairste nummer uit de bus.



De voorbije weken konden Lokeraars via het online platform ‘Denk mee Lokeren’ hun favoriete nummers kiezen voor het beiaardconcert. “In totaal kregen we een tachtigtal stemmen binnen”, zegt Ann Vervaet van de stedelijke Dienst Toerisme. De Lokeraar blijkt een optimist, ook in deze moeilijke periode, want ‘Always Look on the Bright Side of Life’ van Monty Python kwam als winnaar uit de bus.

Daarnaast passeerden onder meer Mia van Gorki en Imagine van John Lennon de revue. Op de terrasjes van het Cultuurcafé en La Barakka én op het Kerkplein genoten de toehoorders van de klanken die zich uit de toren van de Sint-Laurentiuskerk over de stad verspreiden.

Ook de komende weken staan er nog verschillende beiaardconcerten gepland. Meer info op Beiaardconcerten Lokeren.