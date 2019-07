Beiaardconcert op nationale feestdag Yannick De Spiegeleir

18 juli 2019

18u18 0 Lokeren Tijdens de Nationale Feestdag op zondag kan je in de tuin van de Dekenij op het Kerkplein luisteren naar een beiaardconcert van stadsbeiaardier Tom Van Peer van 20 tot 21 uur.

Op dezelfde dag is er ook een gidsbeurt voorzien in het beiaardmuseum van 19 tot 20 uur voorafgaand aan het zomerconcert. Deelname is gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt. Meer info via toerismelokeren.recreatex.be of in het Infopunt Toerisme op de Markt.