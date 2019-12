Beeldatelier Kunstacademie opent Pop-o-theek in voormalige bloemenwinkel Yannick De Spiegeleir

19 december 2019

21u09 0 Lokeren In de vitrine van de voormalige bloemen- en plantenwinkel Heliotroop op de Groentemarkt kan je nog tot het einde van de kerstvakantie de ‘Pop-o-theek’ bewonderen. Een pop-up kunstproject gemaakt door de leerlingen van het Beeldatelier van de Lokerse kunstacademie Ter Beuken.

“De Pop-o-Theek is een verwijzing naar de pop art van kunstenaars als Andy Warhol en Roy Lichtenstein”, zegt Michael Filez, coördinator van het Beeldatelier, dat openstaat voor leerlingen tussen 6 tot 18 jaar. In de etalage en in het winkelpand staan kleurige replica’s van bekende voedingsproducten. “In deze dolle koopjesdagen willen we met onze ‘valse winkel’ met ‘valse producten’ een statement maken over de zin en onzin van deze hele gebeurtenis”, verduidelijkt Filez.

Wie de winkel van binnenuit wil ontdekken kan er zaterdag terecht van 15.30 tot 17 uur.