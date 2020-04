Bedrijf loost per ongeluk

zeepproduct in riolering Kristof Pieters

09 april 2020

15u45 2 Lokeren Bij een bedrijf in de Brandstraat in Lokeren was er donderdagmiddag een accidentele lozing van een zeepachtig product. Een hoeveelheid van het goedje kwam in de riolering terecht. Het betrokken bedrijf contacteerde zelf de brandweer die samen met een ploeg van Aquafin ter plaatse kwam om de vervuiling te kunnen indijken.

“Samen met Aquafin hebben we de situatie vrij snel kunnen bevriezen waardoor verdere verspreiding van de vervuiling niet meer mogelijk was. De situatie is onder controle,” zegt Thijs Dauwe van de brandweerzone Oost. Voor zover geweten bleef de vervuiling beperkt tot de riolering.