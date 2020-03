Bediende van tankstation aangevallen door onbekende Kristof Pieters

19 maart 2020

Een werkneemster van een tankstation langs de Zelebaan in Lokeren is dinsdagochtend rond 10 uur aangevallen door een voor haar onbekende man. Hij nam haar vast en gaf haar een trap. In het recente verleden viel deze man het slachtoffer reeds eerder aan.