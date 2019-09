BBC Eksaarde viert vijftigjarig bestaan met feestweekend Yannick De Spiegeleir

02 september 2019

17u22 0 Lokeren In de sporthal van Eksaarde heeft Basketbalclub BBC Eksaarde dit weekend haar vijftigste verjaardag gevierd.

Onder het motto ‘voor iedereen, met iedereen’ verwelkomde de club 50 uur lang jong en oud met een hart voor basket. Bezoekers konden onder meer een kijkje nemen in de tentoonstelling over 50 jaar BBC Eksaarde. En in een ‘Mixed Generations-tornooi’ namen verschillende generaties spelers tussen 22 en 63 jaar oud het tegen elkaar op in een partij van 3 tegen 3. Een opmerkelijke deelnemer was burgemeester Filip Anthuenis die een voorgeschiedenis heeft als speler bij de Lokerse basketbalclub.

Als klap op de vuurpijl onthulde BBC Eksaarde samen met volleybalclub DVC Eksaarde een nieuwe naam voor de kantine: de ‘Sportuil’.