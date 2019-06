Basisschool voor buitengewoon onderwijs Klim Op breidt werking uit met gewoon onderwijs: “Belangrijke stap richting inclusie” Yannick De Spiegeleir

14 juni 2019

15u05 0 Lokeren Op basisschool voor buitengewoon onderwijs Klim Op start vanaf volgend jaar ook een werking voor gewoon onderwijs. De leerlingen van beide scholen zullen les volgen op dezelfde site in de Daknamse Bossen. “Bij ons kunnen kinderen onderwijs volgen op hun eigen tempo”, zegt directeur Liselotte Botterman.

Het is een unicum in Vlaanderen. In de praktijk bestaan er al scholen voor ‘gewoon onderwijs’ die een vestigingsplaats hebben voor buitengewoon onderwijs, maar het is de eerste keer dat een school voor buitengewoon onderwijs deze stap onderneemt.

De voorbije jaren is er dan ook heel wat gewijzigd in het onderwijslandschap. Met het M-decreet wilde de overheid stimuleren dat kinderen met een beperking ook les konden volgen in het gewoon onderwijs. “We voelden de noodzaak om na te denken over de toekomst van onze school”, verduidelijkt Botterman. “In het post-M-decreet-tijdperk lijkt er een grotere kloof te ontstaan tussen gewoon en buitengewoon onderwijs. Eén van de troeven van onze uitbreiding is dat ouders met een kind in het buitengewoon onderwijs aan dezelfde poort ook broertjes en zusjes kunnen afzetten die school lopen ik het gewoon onderwijs. Dat is volgens ons een belangrijke stap richting inclusie”, aldus de directeur. De kinderen van beide ‘scholen’ zullen over de middag ook samen spelen op dezelfde speelplaats en ook het schoolfeest wordt gezamenlijk georganiseerd.

De Klim Op stapt wel af van de reguliere klassen voor het gewoon onderwijs, maar werkt met drie groepen: een kleutergroep, een middenbouw van het eerste tot het derde leerjaar en een groep bovenbouw van het vierde tot het zesde leerjaar met telkens een maximumcapaciteit van 20 kinderen. “We willen bewust inzetten op deze mix van leeftijden: kinderen leren op die manier zeer natuurlijk van elkaar, vergelijkbaar met broers en zussen ik een gezin”, verduidelijkt Botterman.

“We willen niet de zoveelste school voor gewoon onderwijs zijn in Lokeren, er zijn al voldoende scholen gewoon onderwijs. We willen op een andere manier vorm geven aan dit onderwijs. Kinderen zijn eigenaar van hun eigen leertrajecten en volgen onderwijs volgens hun eigen tempo. De leerkracht is hierbij vooral coach en begeleider.”

Ook haar aanbod voor buitengewoon onderwijs breidt de Klim Op volgend jaar uit. Vanaf 2 september 2019 kunnen ook kleuters met een autisme spectrum stoornis terecht op de school in de Daknamse Bossen.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met de school via het nummer 09/348.53.58 of klimop.lokeren@g-o