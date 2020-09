Basisschool KlimOp maakt optimaal gebruik van buitenruimte: “Buitenklassen en tipitent” Yannick De Spiegeleir

01 september 2020

11u00 0 Lokeren Een schoolomgeving omgeven door groen: in tijden van corona is het meer dan ooit een troefkaart. Bij basisschool KlimOp willen ze er dit schooljaar optimaal gebruik van maken.

Aan de rand van de Daknamse Bossen volgen dit schooljaar 168 leerlingen les in KlimOp. Naast het aanbod van buitengewoon onderwijs wordt in de kleuterafdeling sinds vorig jaar ook gewoon onderwijs aangeboden.

“In de aanloop naar 1 september werden er bergen werk en schors verzet om onze buitenruimte verder in te richten”, zegt directeur Liselotte Botterman. Naast twee buitenklassen is ook een tipitent achteraan op het domein van de school een blikvanger. “Ook kou en regen zullen ons niet tegenhouden om de leerlingen regelmatig een frisse neus te laten ophalen in de omgeving van onze school. Volgende week vrijdag organiseren we een kick-offmoment waarbij de leerlingen via een carrousel kennismaken met de groene schoolomgeving. We blijven ook werken met afgebakende zones om de verschillende bubbels gescheiden te houden. We merken dat die aanpak ook zijn vruchten afwerpt voor onze leerlingen van de auti-werking (leerlingen met een autismespectrumstoornis, red.).”