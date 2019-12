Basisschool De Tovertuin opent avontuurlijke speelplaats Yannick De Spiegeleir

20 december 2019

13u42 0 Lokeren GO! basisschool de Tovertuin heeft een nieuwe avontuurlijke speelplaats voor de kleuters geopend. De nieuwe groene speelplaats omvat een berg, een rivier, een pomp op regenwater, een keukentje en een amfitheater.

“De speelplaats weerspiegelt de visie van de school waar kleuters spelen en leren in de natuur en voortdurend met leeruitdagingen worden geconfronteerd. Samen ontdekken ze op een veilige manier de wereld rondom”, zegt Katrien De Boyser, kwaliteitscoördinator van Scholengroep 18. “Het mooie aan deze realisatie is dat ze tot stand kwam door de inzet van zeer veel verschillende mensen. Weken na elkaar stond een tiental vrijwilligers — ouders en leerkrachten — elke dag klaar om de handen uit de mouwen te steken. De al lang gekoesterde droom voor deze avontuurlijke speelplaats kon enkel gerealiseerd worden door de inzet van het oudercomité en de financiële steun van de stad Lokeren.”

Vertrouwen in toekomst

Het schoolbestuur (GO! scholengroep Het Leercollectief) heeft veel vertrouwen in de toekomst van deze groeiende school en de levensechte en actieve manier waarop leren hier tot stand komt. Deze schoolomgeving biedt een warme leer- en leefomgeving waar elk kind en elk leerproces uniek is en waar leerlingen op een zelfbewuste manier leren samenwerken met anderen.

Dit project toont de sterkte van een intense samenwerking tussen geëngageerde ouders, de brede omgeving, de stad en het schoolteam.