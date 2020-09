Basisschool de Madelief neemt ‘beestige’ start Yannick De Spiegeleir

01 september 2020

11u26 2 Lokeren In de Madelief leek het wel een jungle op 1 september. Zeker niet omdat men de coronamaatregelen niet goed opvolgde, maar omdat de school de hele dag omgetoverd werd in een oerwoud.

Het jungle-thema verwijst naar de ontdekkingsreizigers, legt directrice Leen Martens uit. De Madelief wil dit jaar actief speuren naar alle mogelijke talenten bij de leerlingen. “Er wordt gezocht naar leerlingen die knap zijn in taal en rekenen, maar ook andere talenten zoals tekenen, muziek, sociale vaardigheden of zelfkennis gaan we extra waarderen. Daarom hangen we aan de schoolpoort “Ik zoek, ik zoek,… mijn talent in elke hoek! Alle kinderen krijgen dit schooljaar de kans om te schitteren. En dat zullen ze zeker.”