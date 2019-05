Basisschool Bengel in Lokeren ontvangt subsidie van 15.000 euro voor beweegvriendelijke speelplaats Yannick De Spiegeleir

21 mei 2019

14u27 8 Lokeren De Vlaamse regering maakt 1,73 miljoen euro vrij om 114 schoolspeelplaatsen avontuurlijker en beweegvriendelijker te maken. In Lokeren zal 15 000 euro geïnvesteerd worden in de Basisschool Bengel aan de Zelebaan om de speelplaats attractiever en uitdagender te maken.

Het is de bedoeling om de speelplaatsen voor sport en spel in te zetten binnen een brede schoolwerking en aan te bieden aan het jeugdwerk en aan de bredere lokale gemeenschap.

Vlaams minister van Sport Philippe Muyters: “Als we in Vlaanderen een echte sport- en beweegcultuur willen, moeten we kinderen en jongeren op zoveel mogelijk manieren en momenten prikkelen om te bewegen. Een origineel ingerichte omgeving, die goesting geeft om te bewegen, is daar een handig middeltje voor.”

De Lokerse N-VA-fractie verwelkomt de investering: “Kwalitatieve sport- en speelruimte is voor ons een belangrijk aandachtspunt. Met deze investering van onze minister in deze schoolinfrastructuur maakt men van de soms nog saaie betonnen speelplaatsen echte toffe actieve speelplekken die aanzetten om te sporten en te bewegen”, zegt Dirk Van de Voorde, voorzitter van N-VA Lokeren.