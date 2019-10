Barry Callebaut sust buren toekomstig chocolademagazijn: “Tot 200 trucks per dag, maar gespreid en niet in woonwijken” Yannick De Spiegeleir

23 oktober 2019

11u33 10 Lokeren In stedelijke basisschool Spoele hebben Barry Callebaut en vastgoedgroep WDP een presentatie gegeven over de nakende bouw van ‘het grootste chocolademagazijn ter wereld’ in de toekomstige industriezone E17/4. “Bij de opstart zullen er dagelijks 200 vrachtwagens aan- en afrijden, maar we maken met onze chauffeurs goede afspraken over de uitgestippelde routes”, klinkt het bij ’s werelds grootste fabrikant van cacao- en chocoladeproducten.

Een honderdtal geïnteresseerde bewoners van Everslaar en Spoele woonde de presentatie bij. De inplanting van de nieuwe industriezone E17/4 nabij Everslaar veroorzaakte het afgelopen jaar al heel wat deining. Uit vrees voor een desastreuze mobiliteitsafwikkeling dreigde de buurt met een rechtszaak, maar na bemiddeling van Callebaut en heel wat intense gesprekken tussen schepen van Industriële Ontwikkeling Stefan Walgraeve (Open Vld) en actiecomité Leefbaar Everslaar bereikten de stad en de buren recent een dading met duidelijke afspraken over de verkeersafwikkeling zoals het afsluiten van de Nieuwe Straat bij de start van de bouw van het eerste bedrijf in E17/4 en de inplanting van groenbuffers.

Zorgen om mobiliteit

Ook op de buurtvergadering van Callebaut en WDP bleek mobiliteit zorg nummer één voor de naburen. De chocoladegigant zal vanuit Lokeren haar logistiek naar alle uithoeken van de wereld centraliseren. Callebaut steekt niet onder stoelen of banken dat het distributiecentrum extra verkeer met zich mee zal brengen. Dagelijks zal de aan- en afvoer van chocolade naar het distributiecentrum leiden tot 200 vrachtwagens. 7 op 7 en 24 uur op 24 uur. Door de sterke groeimarge, die het bedrijf jaarlijks optekent, kan dit aantal tegen 2030 uitgroeien tot 350 vrachtwagens per dag. Het bedrijf benadrukte echter meermaals dat het een goede band met de buren nastreeft. “De vrachtwagens zullen gespreid worden over verschillende shifts en met de chauffeurs wordt duidelijk uitgestippelde routes afgesproken.” Die zullen niet verlopen via de omliggende woonwijken. Ook het eigen personeel zal gestimuleerd worden om het woon- en werkverkeer af te leggen per fiets via een leasesysteem.

Momenteel wordt de wegenis aangelegd van de nieuwe industriezone. Callebaut en WDP hopen zo snel mogelijk van start te gaan met de bouw van het enorme chocolademagazijn dat ongeveer 60.0000 vierkante meter zal beslaan of omgerekend ongeveer 8 voetbalvelden. “Tegen de zomer van 2021 hopen we operationeel te zijn.” Om de overlast van het werfverkeer voor de buurt te beperken is het cruciaal dat de nieuwe tunnel die de huidige industriezone E17/3 en E17/4 verbindt, zo snel mogelijk klaar is. Dinsdagavond kon nog geen duidelijkheid verschaft worden over een timing voor de openstelling van de nieuwe verbinding.