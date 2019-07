Barry Callebaut gaat wereldwijd chocolade uitvoeren vanuit nieuwe vestiging in Lokeren Kristof Pieters

04 juli 2019

11u50 0 Lokeren Barry Callebaut, ‘s werelds grootste fabrikant van cacao- en chocoladeproducten, heeft voor het Lokerse industriepark E17/4 gekozen voor zijn nieuwe distributiecentrum. Het gaat om een investering van maar liefst 100 miljoen euro. De site zal volledig energieneutraal zijn en moet klaar zijn tegen eind 2021.

Barry Callebaut wil in Lokeren zijn wereldwijde logistieke activiteiten in België centraliseren. Momenteel opereert de groep nog vanuit verschillende locaties in de regio Aalst. Om efficiënter te kunnen werken komt er nu één groot distributiecentrum in het nieuwe bedrijventerrein E17/4 in Lokeren, dat een directe aansluiting biedt met de autosnelweg E17 en de Antwerpse haven. In de nieuwe vestiging zullen zowel afgewerkte als ruwe producten passeren van en naar de productiesite die in Wieze gevestigd is. De chocoladefabrikant investeert ook daar tientallen miljoenen euro’s in nieuwe productielijnen. De uitvoering van dat project loopt nu stilaan ten einde. De huidige 85 logistieke werknemers die nu op verschillende locaties werken, blijven aan de slag. Barry Callebaut voorziet wel een uitbreiding van het aantal werknemers van zodra de site operationeel is.

Het Global Distribution Centre (GDC) zal niet door de chocoladefabrikant zelf worden gebouwd. De site wordt gehuurd op lange termijn van de vastgoedgroep WDP. General Manager Kristof De Witte is blij met deze samenwerking. “We mogen immers een uniek logistiek project in België realiseren voor deze wereldspeler. Vandaag is een dergelijk project in deze regio niet louter uniek omwille van zijn schaalgrootte, maar ook omwille van zijn hightech investeringen.”

WDP zal een complex bouwen met een oppervlakte van meer dan 60.000 m2 dat geheel energieneutraal is. De daken worden uitgerust met zonnepanelen en er komen laadpalen voor elektrische voertuigen. Het gaat om een investering van maar liefst 100 miljoen euro. De site moet klaar zijn tegen eind 2021.

“De afzet van onze producten kent wereldwijd een groei en we gaan ervan uit dat deze trend zich zal verderzetten in de toekomst”, zegt Massimo Garavaglia, directeur bij de Barry Callebaut Group. “Met dit nieuw distributiecentrum willen we een antwoord bieden aan deze toekomstige groei en ook een betere mobiliteit garanderen.”

Burgemeester Filip Anthuenis is erg blij met de komst van een wereldspeler zoals Barry Callebaut naar de stad. “Het bedrijf zal het uithangbord vormen van ons nieuwe bedrijvenpark vlakbij de snelweg E17, en bij uitbreiding voor de hele stad”, reageert hij. “Het zal ook onze economie en tewerkstelling bevorderen.”

Stefan Walgraeve, schepen voor industriële ontwikkeling in Lokeren, is niet verrast door de keuze van Barry Callebaut voor Lokeren als thuisbasis. “Lokeren heeft een unieke ligging, in het economische hart van Vlaanderen, vlakbij de economische hubs van Antwerpen, Gent en Brussel. Onze stad ligt ook op het kruispunt van belangrijke spoorlijnen. Bovendien geven onze industrieterreinen directe toegang tot de E17. En niet te vergeten: het product ‘chocolade’ is hier nu al zeer aanwezig, met talrijke bedrijven die in de sector actief zijn.”