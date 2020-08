Barbecue in leegstaand pand veroorzaakt brandje JVS PKM

21u28 0 Lokeren In een leegstaande woning in de Roggemansdreef in Lokeren moest de brandweer een brandje blussen. Onbekenden hadden er een barbecue gehouden.

Zaterdag rond het middaguur werd de brandweer opgeroepen naar de Roggemansdreef in Lokeren. Een buurtbewoner had rook opgemerkt in een leegstaande woning. Bij aankomst van de brandweer had een ploeg van de lokale politie de deur van het pand al ingetrapt. Binnen werden restanten van een barbecue aangetroffen, wat voor lichte rookontwikkeling zorgde. De brandweer bluste de gloeiende houtskool af en sloot de toegang tot de woning weer af. De woning maakt deel uit van een hele rij leegstaande woningen die in de toekomst gesloopt zullen worden.