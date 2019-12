Banners headliners Lokerse Feesten leveren 4.000 euro op voor goede doel Yannick De Spiegeleir

21 december 2019

23u04 0 Lokeren De jaarlijkse veiling met de beeltenissen van de headliners van de Lokerse Feesten heeft 4.000 euro opgebracht.

“De opbrengst wordt ook dit jaar evenredig verdeeld over lokale goede doelen”, zegt Peter Laureys van de Lokerse Feesten. “Dit jaar zijn dat Alderande, Honingraat, De Moazoart en Villa Vief”. Rudi Van Boxelaere, zelf medewerker bij de Lokerse Feesten, ging naar huis met de banner van Tourist Lemc. “Ik ben een grote fan. De banner krijgt een plaats in mijn living of de gang.”