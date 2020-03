Bakker Gerry maakt ‘lachend kakske’-gebakje in teken van darmkankermaand Yannick De Spiegeleir

06 maart 2020

12u26 3 Lokeren Bij Bakker Gerry in Eksaarde kan je sinds deze week een ‘lachend kakske’-gebak kopen om de strijd van vzw Stop Darmkanker te steunen. “Intussen heb ik al navolging gekregen van een collega-bakker in Limburg”, zegt bakker Gerry Uyttendaele.

In maart, de internationale maand van darmkanker, gaat er extra aandacht naar de strijd en de sensibilisering rond de ziekte. Darmkanker kan immers vroegtijdig worden opgespoord door je tijdig te laten testen.

Ook de bekende bakker Gerry uit Eksaarde wilde graag zijn duit in het zakje doen. Daarom ontwikkelde hij een ‘lachend kakske’-gebak, een verwijzing naar de befaamde emoticon én de mascotte van de campagne. Het gebakje bestaat uit meringue, met daarop chocolademousse.

(lees verder onder de foto)

“Heel wat mensen kennen in hun omgeving wel iemand die strijdt of gestreden heeft tegen darmkanker. Ik mocht intussen al persoonlijke felicitaties ontvangen van dokter Luc Colemont, het boegbeeld van de vzw Stop Darmkanker en een collega in Limburg biedt de gebakjes ook al aan. Ik hoop dat nog heel wat andere collega’s volgen.”

Het ‘lachend kakske’ is de hele maand maart verkrijgbaar bij bakker Gerry voor de prijs van 3,20 euro. Per stuk gaat er 50 cent naar vzw Stop Darmkanker. Meer info: www.stopdarmkanker.be.