Bakker Gerry en hobbykok Tania brengen ‘Gezôarse Kruiskoekjes’ op de markt Yannick De Spiegeleir

18 september 2019

16u57 0 Lokeren In navolging van de Antwerpse handjes heeft ook Eksaarde sinds kort zijn eigen lokale zoete lekkernij. Naar een idee van hobbybakster Tania Ott brengt bakker Gerry Uyttendaele ‘Gezôarse kruiskes’ aan de man als ode aan de Kruiskapel en de traditionele kruisverering.

Toeval speelde een grote rol in het tot stand komen van de Gezôarse kruiskes. Als fervent hobbykok ontwikkelde Tania vorig jaar het recept ter ere van de Kruisnoveen. Haar Facebookpagina ‘Tania’s Home Cooking 4 every 1’ telt meer dan 2.000 volgers. “Antwerpen heeft zijn handjes. Gezôarde heeft zijn kruisjes. Zo kwam ik op het idee”, vertelt Tania, die haar recept publiceerde in het lokale magazine ‘Gezôarde’.

Niet veel later kreeg bakker Gerry een klant over de vloer die hem vroeg om koekjes te maken in de vorm van een kruis in het kader van een uitstap naar het bedevaartsoord Scherpenheuvel. “Op vraag van klanten maak ik wel vaker iets klaar. De dame in kwestie zei dat ze het recept ergens had zien staan, maar ze wist niet meer waar.”

Fans van Tania’s Facebookpagina die de creatie op sociale media spotten, maakten Gerry al gauw attent op wie het originele recept had ontwikkeld. “Ik was mij van geen kwaad bewust, maar ik heb meteen besloten om de handen in elkaar te slaan met Tania. Ere wie ere toekomt”, lacht de bakker, die ook de Eksaardse ‘Estrella’-koffie verwerkte in de koekjes.

Samen met de Gezôarse Kruiskes biedt bakker Gerry ook een Gezôars Kruisgebakje aan. De koekjes zijn verkrijgbaar in zakjes met tien stuks voor de prijs van 4,10 euro. Een gebakje gemaakt van bladerdeeg met zelfbereide slagroom en ‘mokka-essence’ kan je kopen voor 3 euro.