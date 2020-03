Baby Spor ziet levenslicht in volle coronacrisis Yannick De Spiegeleir

13 maart 2020

17u59 30 Lokeren In het UZ Gent schonk Nelle Geerts uit Lokeren donderdagochtend het leven aan haar zoontje Spor. “We hopen het ziekenhuis zo snel mogelijk te verlaten en stellen babybezoekjes nog uit”, zegt papa Bert Reniers.

“Gelukkig gebeuren er in deze donkere dagen ook kleine wondertjes.” Met die boodschap kondigden Bert en Nelle op facebook de geboorte aan van hun zoontje. “We houden het veilig. Dus voorlopig houden we de boot af voor babybezoekjes. Mijn ouders zijn donderdagavond nog even op bezoek geweest, maar we hielden de nodige afstand”, vertelt Bert.

Hij hoopt dat hij samen met Nelle, Spor en diens zusje Bran snel het ziekenhuis kan verlaten. “Door de maatregelen rond het coronavirus hangt hier toch een bijzondere sfeer. Uiteraard is dit niet de leukste situatie om je kind op de wereld te zien komen, maar we stellen het allemaal goed”, zegt de kersverse vader. En vanwaar die ongebruikelijke naam? “Nelle en ik houden allebei van korte en krachtige namen. Spor is een Oost-Europese naam die we allebei mooi vonden.”