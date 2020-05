AZL zwaait directeur Dirk Van Vaerenberg uit na loopbaan van 35 jaar Yannick De Spiegeleir

15 mei 2020

16u01 0 Lokeren Het AZ Lokeren heeft vrijdag afscheid genomen van Dirk Van Vaerenberg. Na 35 jaar gaat de directeur met pensioen. Dat meldt het ziekenhuis op haar facebookpagina.

Door op de maatregelen in het kader van Covid-19 wordt het grote afscheidsfeest uitgesteld tot een latere datum, maar de medewerkers lieten het pensioen van hun directeur natuurlijk niet zomaar voorbij gaan.

‘s Morgens werd hij getrakteerd op een ontbijt met collega-directieleden, diensthoofden, stafleden en de burgemeester van Lokeren. Er werd hulde gebracht door Marleen Van Rijsselberghe, verpleegkundig directeur en Koen Michiels, gedelegeerd bestuurder. In de loop van de dag kregen de verschillende diensten en teams van het ziekenhuis de kans om, in kleine groepjes en gespreid in de tijd, dag te zeggen.