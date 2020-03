AZL doet oproep: “Bezorg ons beschermmateriaal” Yannick De Spiegeleir

17 maart 2020

17u29 0 Lokeren Heb je thuis nog beschermmateriaal liggen, zoals mondmaskers, handschoenen of alcogel die toch maar werkloos in de kast stof staat te vergaren? Het AZ Lokeren doet een oproep om ze binnen te brengen in het ziekenhuis.

“Een hele berg of enkel een klein doosje...maakt niet uit, alle hulp is welkom”, klinkt het. “Onze deskundige medewerker test of het materiaal geschikt is voor gebruik en nadat het -in de mate van het mogelijke- 10 dagen in quarantaine blijft, kunnen onze medewerkers en artsen het gebruiken in de strijd tegen het coronavirus.”