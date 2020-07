AZ Lokeren past bezoekregeling aan door stijgend aantal besmettingen: “Beperking van het bezoek” Yannick De Spiegeleir

29 juli 2020

15u01 2 Lokeren Door het stijgend aantal Covid-19 besmettingen heeft het Algemeen Ziekenhuis van Lokeren beslist om haar bezoekregeling aan te passen. Vanaf vrijdag 31 juli wordt het bezoek aan verschillende afdelingen beperkt en in het dagziekenhuis is bezoek niet welkom.

Op de afdelingen geriatrie, heelkunde, orthogeriatrie en interne wordt per dag slechts 1 bezoeker toegelaten, voor maximaal 1 uur (en dit op weekdagen tussen 18.00 en 20.00 uur, in het weekend tussen 14.00 en 16.00 uur). Deze bezoeker dient uit de nauwe bubbel van vijf van de patiënt te komen. We raden tevens aan dat telkens dezelfde persoon langskomt.

Op de kinderafdeling zijn enkel de ouders welkom.

Op de kraamafdeling worden enkel de partner en andere kinderen van het gezin toegelaten, alsook maximaal 1 extra bezoeker per dag.

Op het dagziekenhuis is bezoek niet welkom. Wie op bezoek komt, kan geen begeleider meebrengen. Wie echt begeleiding nodig heeft, mag vergezeld worden tot aan de toegang van de afdeling. Nadien dient de begeleider het ziekenhuis te verlaten.

Ook voor begeleiders tijdens onderzoeken en consultaties worden de maatregelen aangepast: Consultaties gebeuren het liefst zonder begeleider. Indien echt nodig, wordt slechts 1 begeleider toegelaten. Op het dagziekenhuis en medische beeldvorming is de begeleider welkom tot aan de ingang van de dienst, nadien dient deze het ziekenhuis te verlaten tot na afloop van de behandeling of het onderzoek.

Het ziekenhuis wil er tot slot op wijzen dat iedereen die het ziekenhuis betreedt steeds een mondmasker dient te dragen en rekening moet houden met de standaard voorzorgsmaatregelen (handen grondig wassen en bij aankomst in het ziekenhuis ontsmetten, afstand bewaren).