AZ Lokeren en AZ Nikolaas fuseren Yannick De Spiegeleir

12 december 2019

16u24 18 Lokeren Het AZ Lokeren en AZ Nikolaas zijn met de voorbereidingen gestart voor een fusie. Dat staat te lezen op de website van het AZ Lokeren.

“Dit is een logische volgende stap in de samenwerking tussen de twee ziekenhuizen. In het licht van de grote beleidsdossiers die in de nabije toekomst op ons af komen (de keuze van een elektronisch patiëntendossier, de accreditering, de nieuwbouwplannen van beide ziekenhuizen, …) en de krapper wordende budgettaire context, is het aangewezen om de krachten te bundelen", klinkt het. “Dit handelt vooral in een verregaande samenwerking die vooral op administratief vlak op korte termijn wijzigingen met zich meebrengt. Dit heeft voor alle duidelijkheid geen gevolgen voor de dagelijkse werking en het voor het medisch personeel in AZ Lokeren. In tegenstelling tot vele andere voorbeelden in Vlaanderen, zijn we er in Lokeren in geslaagd om nog een structurele ziekenhuiswerking te behouden. En het is de bedoeling om dat zo te houden”, benadrukt burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld), die ook voorzitter is van het AZL.

In de komende periode wil de raad van bestuur de tijd nemen om de fusie verder voor te bereiden. Zij zal met de medische raden en met de sociale partners overleggen en vervolgens een exacte datum vastleggen.

De komende maanden zal er hard gewerkt worden aan het uittekenen van het toekomstig zorgaanbod van het AZ Lokeren. “In dit kader zijn recent in Brussel twee dossiers ingediend voor de opstart van nieuwe diensten in het AZ Lokeren: een 2e geriatrische dienst van 24 bedden en een ambulante dagdienst voor volwassen psychiatrische patiënten (30 plaatsen). We hopen een erkenning voor de beide diensten te kunnen verkrijgen”, stelt het AZ Lokeren.

