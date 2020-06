AVLO krijgt groen licht voor Optiek Sonck Streetrace: “Enkel deelnemen via voorinschrijving” Yannick De Spiegeleir

15u22 0 Lokeren Het Lokerse stadsbestuur heeft atletiekvereniging AVLO groen licht gegeven voor de organisatie van van de Optiek Sonck Streetrace en Belgisch Kampioenschap 10 Km op straat op zaterdag 1 augustus.

“De goedkeuring kwam er op basis van een corona-proof dossier dat we indienden met enkele aanpassingen om onder andere de toeloop van teveel deelnemers en toeschouwers te voorkomen”, zegt AVLO-voorzitter Patrick Van Waes. “We splitsen de wedstrijden uit, spreiden die over een grotere periode in de loop van de dag door te beginnen om 11 uur en zorgen voor een apart kampioenschap dames en heren waardoor de dames ook de volledige aandacht krijgen. De kids komen natuurlijk ook aan bod. “

Enkel voorinschrijvingen

Elke wedstrijd krijgt een maximum van 200 deelnemers en er wordt enkel met voorinschrijvingen gewerkt. De startnummers worden opgestuurd per post zodat er geen groot secretariaat nodig is. Op vraag van heel wat wedstrijdlopers werd het parcours lichtjes aangepast zodat het nog sneller wordt. “De start komt op de Sportlaan wat voor een brede rechte lijn zorgt van zowat 400m zodat we geen gedrum meer zullen zien op de piste. De haarspeldbocht die elke ronde moest genomen worden verdwijnt ook”, aldus Van Waes. “Op deze manier kunnen de atleten en atletes op zoek naar een scherp record en wie weet worden er op de officieel opgemeten 10 Km Belgische records gebroken.”

Om corona-proof te zijn zullen naar bevoorrading en catering toe speciale maatregelen worden genomen. Info en inschrijven kan vanaf nu op http://www.streetraceavlo.be/