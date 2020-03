Auto over de kop na aanrijding met vrachtwagen op E17 Kristof Pieters

17 maart 2020

19u08 0 Lokeren Op de E17 in Lokeren is dinsdagnamiddag omstreeks 15.30 uur een auto over de kop gegaan na een aanrijding met een vrachtwagen.

Het ongeval gebeurde ter hoogte van de oprit Lokeren in de richting van Gent. Een personenwagen kwam er in aanrijding met Roemeense vrachtwagen. Door de lichte aanrijding -waarschijnlijk bij het invoegen- verloor de bestuurder van de Opel Corsa de controle over het voertuig waarbij de wagen op zijn dak belandde en op de pechstrook tot stilstand kwam. De chauffeur werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenbestuurder bleef ongedeerd en de truck liep enkel wat blikschade op. De auto daarentegen was total loss en werd getakeld. Het ongeval kon snel afgehandeld worden waardoor de verkeershinder zeer beperkt bleef.