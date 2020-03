Auto met drie inzittenden in de gracht, op de bon voor overtreding samenscholing Kristof Pieters

25 maart 2020

Een 22-jarige jongedame belandde in de nacht van dinsdag op woensdag met haar voertuig in de Scherpeputstraat in Lokeren in de gracht. In het voertuigen zaten twee inzittenden, geen gezinsleden. Een inbreuk natuurlijk op de coronamaatregelen. De politie stelden een proces-verbaal op wegens niet-naleving van de Wet op de Civiele Veiligheid en het ‘Corona-MB’. “Dat zal met spoed afgewerkt worden omwille van het gebrek aan inzicht bij de inzittenden”, klinkt het bij de politie.