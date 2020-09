Auto in flank gegrepen door vrachtwagen op kruispunt N47, chauffeur zwaargewond Kristof Pieters

07 september 2020

15u19 14 Lokeren Bij een ongeval op de Zelebaan (N47) in Lokeren is een bestuurder, een man van oudere leeftijd, maandagmiddag zwaargewond geraakt. Zijn auto werd in de flank gegrepen door een vrachtwagen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De bejaarde chauffeur reed met zijn BMW op de N47 richting Zele. Vermoedelijk reed hij ter hoogte van het kruispunt met de op- en afrit van de E17 door het rode verkeerslicht. Een vrachtwagen, die de snelweg af kwam gereden, had groen licht en knalde in de flank van de BMW. Die werd door de klap weggeslingerd en kwam op zijn beurt nog eens tegen een bestelwagen terecht.

De hulpdiensten moesten de bejaarde man uit zijn zwaarbeschadigde wagen bevrijden waarna hij meteen naar het ziekenhuis van Lokeren werd overgebracht. De plaats van het ongeval en de voertuigen werden tijdelijk in beslag genomen, maar werden na een uurtje weer vrijgegeven omdat het slachtoffer gelukkig toch niet in levensgevaar verkeerde. Omdat de betrokken vrachtwagen dwars over de rijbaan tot stilstand kwam, moest de rijbaan richting Zele volledig afgesloten worden. Daardoor ontstond er al gauw grote verkeershinder in beide richtingen op de N47. Pas na anderhalf uur raakte de verkeerschaos opgelost.