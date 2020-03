Atheneum richt opnamestudio in voor afstandsleren Yannick De Spiegeleir

17 maart 2020

15u20 5 Lokeren Hoewel de leerlingen van het Atheneum Lokeren de komende drie weken niet naar school kunnen, laat de school hen niet los. De school is overgeschakeld op afstandsleren en bezorgt haar leerlingen wekelijks op maandag een gevarieerd takenpakket.

“We zijn heel duidelijk: dit is geen extra vakantie”, zegt directeur Sven Geenens. “Sinds vrijdag zijn de leraren druk in de weer om dit allemaal op poten te zetten. In de school werd zelfs een heuse opnamestudio ingericht, waar de leraren lessen kunnen opnemen om ze vervolgens te verspreiden via het internet. In het planningsrooster van de leerlingen staan ook enkele live-sessies gepland, waarbij de leerlingen via een videoconferentie met hun leraren in gesprek kunnen gaan. Het team gaat bewust op zoek naar creatieve werkvormen, zodat de leerlingen gemotiveerd blijven.

Taalstage

Beleidsmedewerker Sarah Hoste licht toe: “De taalstage naar Fleurus kan door de coronacrisis niet doorgaan, maar we proberen nu te regelen dat onze leerlingen met hun Franstalige collega’s via Skype in gesprek gaan.”

De leerlingen van het zesde middelbaar gingen normaal eind maart op reis naar Tsjechië. Even leek het erop dat de laatstejaarsreis in het water zou vallen, maar de school kon de trip omboeken naar juni. “Dat de lessen drie weken geschorst worden, is een nooit geziene maatregel”, zegt de directeur. “Maar de richtlijnen zijn volledig terecht en we maken er met ons team het beste van. Het is niet onze stijl om bij de pakken te blijven zitten en ik ben trots op mijn leraren, die alles op alles zetten om de leerlingen hun leerrecht te garanderen”, besluit directeur Geenens.