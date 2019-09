Atheneum Lokeren ziet leerlingenaantal groeien Yannick De Spiegeleir

09 september 2019

11u04 0 Lokeren Het GO! Atheneum Lokeren pakt dit jaar uit met een vernieuwende aanpak voor haar 130 eerstejaars. “Leerlingen krijgen naast de basisvorming ook de kans om te proeven van andere belangstellingsgebieden. Er is keuze tussen drie modules: algemene of technische onderzoeksmodules en Latijn. Hiermee willen we de interesse van de leerlingen aanwakkeren en hun betrokkenheid verhogen”, zegt de gloednieuwe directeur Sven Geenens.

Wie behoefte heeft aan bijkomende uitdagingen of extra ondersteuning, komt aan zijn trekken tijdens de zogenoemde flex-uren. De vernieuwende aanpak slaat aan, want de capaciteit van het eerste jaar is volledig volzet. “Ook de hogere klassen kenden een grote instroom, waardoor we bijna 390 leerlingen hebben. Onze school zit weer in de lift, dankzij het werk van mijn voorgangster en het schitterende team leerkrachten.”