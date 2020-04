Atheneum Lokeren biedt Sportwetenschappen aan vanaf volgend schooljaar Yannick De Spiegeleir

01 april 2020

14u29 1 Lokeren Vanaf schooljaar 2020-2021 biedt Atheneum Lokeren in het 3e jaar de studierichting Sportwetenschappen aan. “Deze ASO- studierichting bereidt voor op een wetenschappelijke, vaak medische, studierichting in het hoger onderwijs”, zegt directeur Sven Geenens.

“Deze studierichting is uniek in de wijde omtrek”, zegt directeur Sven Geenens. “Aangezien we zowel binnen de eerste, tweede als derde graad een onderzoekende en wetenschappelijke houding nastreven bij onze leerlingen, past deze studierichting ook goed binnen de visie van de school.” Toen de school het aanvraagdossier indiende, ging ze op zoek naar lokale partners om krachtige samenwerkingsverbanden mee uit te bouwen. “Die situeren zich niet alleen op het vlak van de sportclubs en sportinfrastructuur, maar ook binnen de wetenschappen. Zo hebben we bijvoorbeeld al sportartsen en kinesisten die masterclasses willen verzorgen”, zegt Geenens.

Extra lesuren sport en wetenschappen

De studierichting sportwetenschappen geeft de leerlingen een stevige wetenschappelijke basis. De leerlingen krijgen een extra uur fysica, biologie, chemie én wiskunde bovenop de lesuren in de basisvorming. Daarnaast hebben ze in totaal vijf lesuren sport. “Ze beoefenen daarin uiteenlopende disciplines van balsporten, atletiek, gymnastiek en zwemmen. Ook ritmiek en expressie komen aan bod”, licht sportleerkracht Justine De Windt toe.

Wetenschappelijke keuzevakken

Leerlingen kiezen in het Atheneum Lokeren vanaf het derde jaar een keuzevak op basis van de interesse en de studierichting. De sportwetenschappers zullen in hun schoolloopbaan kunnen kiezen uit een rijk aanbod, zoals fysiologie, anatomie, etc. “Het is absoluut onze bedoeling dat we leerlingen met aanleg voor sport en een bijzondere interesse voor wetenschappen voorbereiden op wetenschappelijk hoger onderwijs”, zegt directeur Geenens. De school verwacht dat de richting snel volzet zal zijn, aangezien de vraag erg groot is en er weinig aanbod is in de regio. In september start enkel het derde jaar Sportwetenschappen op. De andere jaren volgen telkens een jaar later.

Wegens de corona-crisis kan de school momenteel geen ouders ontvangen voor een rondleiding of verkennend gesprek. Geïnteresseerden kunnen zich echter kenbaar maken via een webformulier op www.atheneumlokeren.be. De school neemt dan telefonisch contact op. Effectief inschrijven in deze studierichting kan vanaf 20 april 2020.