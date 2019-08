Arsenal vervangt Jess Glynne op slotdag Lokerse Feesten Yannick De Spiegeleir

07 augustus 2019

19u21 5 Lokeren Jess Glynne moet jammer genoeg verstek geven voor haar geplande concert op zondag 11 augustus. Ze annuleert op doktersadvies en wordt vervangen door Arsenal.

“Door een aanhoudend herstel van eerdere stemproblemen is Jess niet in staat om op te treden op de Grote Kaai. Ze bedankt iedereen voor hun steun”, klinkt het in een officiële mededeling.”

Ter vervanging van Jess Glynne pakt de Lokerse Feesten uit met een oude bekende: Arsenal Music. Zij zullen optreden van 20.45 tot 21.45 uur. “Hun vier shows in het Rivierenhof zijn hopeloos uitverkocht. Het is dus de laatste kans om hen aan het werk te zien deze zomer", klinkt het bij het stadsfestival.