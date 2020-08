Aradon gooit hoge ogen met nummers op muziekplatform Spotify: “Meer dan 2 miljoen luisterbeurten” Yannick De Spiegeleir

16 augustus 2020

15u41 10 Lokeren De 19-jarige Thomas Van Raemdonck, alias Aradon, laat van zich horen. Twee van zijn nummers bereikten reeds de kaap van 1 miljoen streams op Spotify.

“Het nummer ‘Show Me’ was een samenwerking met Anna Cordy (ook een deelneemster van The Voice Kids 2018). Dit nummer heeft op een jaar tijd één miljoen streams gehaald op Spotify”, vertelt Thomas. “Het nummer ‘Somebody To Hold’ was een samenwerking met Boeuv (een Griekse producer) en Louise Viaene (deelneemster van The Voice Kids 2018). Dit nummer heeft op een half jaar tijd een miljoen streams op Spotify”, klinkt het fier. “Voor dit nummer hebben we ook een muziekvideo opgenomen met een choreografie door Jens Van Noten (een topdanser die momenteel bij Loïc Nottet danst). Deze video is 13.000 keer bekeken.” Beide nummers werden uitgebracht op het Zweedse platenlabel LoudKult en kregen support van klinkende namen als Dimitri Vegas & Like Mike en Lost Frequencies.