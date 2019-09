Appelblauwzeegroene strook ‘verlicht’ fiets- en wandelpad Yannick De Spiegeleir

13 september 2019

16u08 0 Lokeren Op het fiets- en wandelpad tussen Lokeren en Eksaarde werd deze week een appelblauwzeegroene strook aangebracht. De reflecterende verf licht op in het donker en vormt zo een alternatief voor klassieke straatverlichting die langs de populaire fietsroute niet toegelaten is door het Natuurdecreet.

Neen, de aannemer heeft zich niet vergist van kleur. Eerder werd er ook al een reflecterend fietspad in appelblauwzeegroen aangelegd in Dendermonde. Het voorstel voor de reflecterende verf kwam van lokale natuurverenigingen. Het traject van de oude spoorwegroute vanaf de Daknamse Meersen tot Eksaarde loopt immers door erkend natuurreservaat en volgens de wetgeving (het Natuurdecreet) is het niet mogelijk om daarin constructies zoals lichten aan te brengen omwille van de negatieve impact op verschillende diersoorten.