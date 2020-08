Anke en Carola wonen samen met hun varkentjes, katten en hond in het oudste huis van Lokeren: “Als de maïs hoog staat, waan je je hier in Zuid-Frankrijk”

Lokeren

Wonen in een pand dat al 450 jaar de tand des tijds overleeft: dat kan lang niet iedereen zeggen. Anke De Sutter (43) en Carola Wisse (43) wonen samen met hun varkentjes , katten en hondje te midden van de velden in het Hooghuys: de oudste woning van Lokeren in de Oudenboswijk. Lees meer verhalen van markante huizen in onze zomerreeks ‘Wie woont daar?’.