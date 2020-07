An De Moor krijgt Ereteken van de Vlaamse gemeenschap Yannick De Spiegeleir

12 juli 2020

13u06 0 Lokeren Minister-president Jan Jambon reikte op 11 juli in het Errerahuis in Brussel namens de Vlaamse regering een Ereteken uit aan de Lokerse An De Moor als voorzitter van de vzw Vlaanderen Feest en de Beweging Vlaanderen-Europa.

Deze vzw’s werden opgericht in 1996 door Richard Celis. An De Moor volgde hem in 2004 als voorzitter op en leidt dus intussen al 16 jaar alle evenementen en activiteiten in goede banen. De Minister-president was vol lof over de inzet: “Voor haar onverdroten inspanningen om het bewuster Vlaming-zijn in de open wereld van vandaag te stimuleren, de samenhorigheid en samenhang tussen alle generaties in de samenleving te versterken, en de reflectie over verleden, heden en toekomst van Vlaanderen en de Vlaamse Gemeenschap te verscherpen, zijn wij haar bijzonder erkentelijk.”

Met het Ereteken van de Vlaamse Gemeenschap wil de Vlaamse Regering personen huldigen die uitzonderlijk verdienstelijk zijn geweest ten aanzien van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest of die, vanwege hun uitzonderlijke talenten, hebben bijgedragen tot het positieve imago en de uitstraling van Vlaanderen.

Na onder meer de toekenning van de ‘Lofprijs der Nederlandse taal’ en de benoeming tot ‘Academica van het jaar 2016’ is dit al de zesde lofbetuiging die An De Moor tijdens haar loopbaan mag ontvangen. Op professioneel vlak is De Moor actief als Talenbeleidcoördinator van de KU Leuven campus Brussel en de hogeschool Odisee naast Beleidsadviseur talen voor de Vlaamse overheid.