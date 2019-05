Amor Cibum **** Marc Coppens

22 mei 2019

10u20 3 Lokeren De Franse keuken die niet vies is van wereldse invloeden, deskundig geserveerd en geduid met taalklanken uit het Waasland. Wij gingen tafelen in hartje Lokeren in restaurant Amor Cibum en werden aangenaam verrast.

Kerkstraat 18 is het adres van een eerder onopvallend pand in Lokeren, vlak naast Parochiaal Jeugdcentrum Okapi. Caroline, die handelswetenschappen studeerde, gaf haar job als boekhoudster op en opende samen met haar man Tjorven begin 2017 Amor Cibum, dat is Latijn voor ‘Liefde voor eten’. Caroline staat in de zaal zonder veel poespas — in jeans en een T-shirt met lovertjes — en de manier waarop ze de wijnen presenteert, doet vermoeden dat ze zich met veel plezier heeft bekwaamd als sommelier. “Neen hoor, gewoon liefhebberij en veel over gelezen”, antwoordt ze wanneer we er haar naar vragen.

Het interieur is een verzameling van vintage-spullen en had iets meer licht verdragen. Er is buiten een terras, maar het is fris vandaag. Het degustatiemenu staat in het teken van asperges. Het hapje zet meteen de toon: een aspergesoepje en een vismousse met couscous. Aardig begin, zeker in combinatie met een glaasje cava dat rijkelijk parelt als een Spa Bruis (maar eleganter) en smaakt als champagne. Daarop volgt gelakte paling, een onverwacht koud voorgerecht. Het wordt opgediend met groene aspergepunten, m’hasa (handgerolde couscous); ponzu yuzu (een citrussaus uit Japan), bergamot en hennepolie. Caroline benadrukt dat we daar niet high van zullen worden, al toeven we na deze smaakbom in de culinaire zevende hemel. Wow!

In de keuken horen we de chef intussen met zijn garde ‘achten’ kloppen voor de asperges (twee stuks) en gerookte zalm met mousseline. Zalig met dat tikje citroen; een tijdloze klassieker tot in de puntjes uitgevoerd. Het hoofdgerecht dan: in ‘Komen Eten’ zouden ze de presentatie nogal chaotisch noemen, zijnde “random op een bord gekwakt”, maar de smaken zijn top. De Limousin striploin smelt op de tong en hoewel Caroline niet heeft gepolst naar de gewenste bakwijze kon ze blijkbaar wel raden dat ik ‘saignant’ prefereer, al is mijn tafelpartner een liefhebber van ‘bleu chaud’. Overigens ben ik verlekkerd op sluimererwten, maar in de keuken hadden ze die vervelende draad wel mogen verwijderen.

Terwijl mijn tafelgenoot, nog nagenietend van de heerlijke wijnen die gul werden bijgeschonken, opteert voor een heerlijk bordje van de Antwerpse kaasmeester Van Tricht, ga ik voor het dagdessert: aardbeien en frambozen met mascarpone, vanille-ijs en Callebaut orange. Voor een zoetebek als ik is dit een prima afsluiter. De chef neemt onze complimenten vriendelijk maar bescheiden in ontvangst. Eén ding is zeker: met Amor Cibum zitten Caroline en Tjorven nog lang niet aan het einde van hun Latijn.

* Adres: Kerkstraat 18, 9160 Lokeren - Telefoon: 0472-57.22.27 of 09-391.62.73 - Website: www.amorcibum.be

* Lunch: 18,50 euro - Degustatiemenu: 43-53 euro - Voorgerechten: 17-22 euro - Hoofdgerechten: 24-28 euro - Desserts: 8-12 euro

* Open van dinsdag tot zaterdag (12-13.30 uur en van 18 tot 20.30 uur, tot 21 uur op vrijdag en zaterdag) - Gesloten op maandag. Zondag enkel geopend voor privégroepen vanaf 10 personen.

* Eten: 8,5/10 - Bediening: 8,5/10 - Comfort: 7,5/10