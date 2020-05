Alle medewerkers woonzorgcentra Hof Van Eksaarde en Ter Moere testen negatief op COVID-19 Yannick De Spiegeleir

04 mei 2020

11u22 33 Moerbeke/Eksaarde In woonzorgcentra Hof Van Eksaarde en WZC Ter Moere in Moerbeke blijkt geen enkele medewerker positief te testen op het coronavirus. “Er werden in totaal 142 stalen afgenomen”, zegt Stefan Walgraeve (Open Vld), voorzitter van zorgbedrijf Sakura. Ook de bewoners van beide woonzorgcentra worden deze week getest.

“We zijn uiteraard bijzonder tevreden met het resultaat van de tests bij onze medewerkers. Dit is toch een duidelijk teken is dat alle genomen veiligheidsmaatregelen ook resultaat opleveren, wat in de eerste plaats de verdienste is van al onze medewerkers”, zegt Walgraeve. “In de loop van volgende week brengen we de bewoners en de familie op de hoogte over de testing die vermoedelijk op donderdag 7 mei zal gebeuren.”