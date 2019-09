Alerte voorbijgangster helpt vluchtmisdrijf oplossen Kristof Pieters

09 september 2019

18u49 1 Lokeren Een alerte voorbijgangster heeft zondagochtend een ongeval met vluchtmisdrijf op de Markt in Lokeren helpen oplossen.

De vrouw was er getuige van hoe de bestuurder van een lichte vrachtauto een geparkeerd voertuig aanreed, deed alsof zijn neus bloedde en wegreed. Het ongeval gebeurde op de Markt in Lokeren. De vrouw noteerde de nummerplaat en alarmeerde de politie. Wat later merkte een patrouille het voertuig op in de omgeving van het Stationsplein. De agenten namen de bestuurder mee voor verhoor en confronteerden hem met de getuigenis, de camerabeelden en de schade aan zijn voertuig. Hij kon enkel nog maar bekennen.