Alerte monteurs verwijderen iconische ‘M’ van McDonald’s aan Zelebaan Yannick De Spiegeleir

12 februari 2020

Door het alerte optreden van de monteurs van het Lokerse licht- en gevelreclamebedrijf Publilux is vermeden dat het beschadigde 35 meter hoge logo van McDonald’s voor averij zorgde.

De werknemers van Publilux dat gelegen is in de Lokerse industriezone merkten eerder deze week de schade op na de doortocht van storm Ciara. “Ze zijn geen klant van ons, maar we hebben er McDonald’s vanzelfsprekend meteen op attent gemaakt om veiligheidsrisico’s te vermijden. We moesten wel wachten tot vandaag (woensdag, red.) tot de felste windstoten voorbij waren”, zegt Tony Mariën, zaakvoerder van Publilux. Om die reden bleef het filaal van McDonald’s ook dicht de afgelopen dagen, morgen donderdag heropent het fastfoodrestaurant.

Met een metershoge kraan werd de iconische ‘M’ die voor veel chauffeurs op de E17 als herkenningspunt dient als ze de afrit van Lokeren naderen tijdelijk verwijderd. Het logo wordt wellicht hersteld en op een later tijdstip teruggeplaatst.