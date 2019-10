Alerte bewoner signaleert vissterfte in Daknamstraat Yannick De Spiegeleir

09 oktober 2019

20u06 0 Lokeren In Daknam heeft een buurtbewoner de stad en bevoegde diensten op de hoogte gebracht van vissterfte in de vijver achter het waterzuiveringsstation in de Daknamstraat. “De oorzaak is voorlopig nog onduidelijk”, zegt schepen van Natuur Filip Liebaut (CD&V).

De alerte buurtbewoner stelde de vissterfte maandag vast toen hij ging vissen in de vijver. Vorige week hadden er nog werken plaatsgevonden in de buurt van de waterpartij, maar het is niet zeker of die aan de oorzaak liggen van de sterfte van de dieren. “Een medewerker van de stad is onmiddellijk ter plaatse geweest toen onze milieudienst op de hoogte werd gebracht. Hij heeft ook contact gelegd met de bevoegde diensten: de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), Polder en de Vlaamse Waterweg”, aldus Liebaut.

“VMM vermoedt dat de overvloedige regenval van enkele weken geleden die gezorgd heeft voor een extra overstort van riolering, bedrijven en afstroming van grond met als gevolg een zuurstofdaling in het water. Zij geven ook aan dat zij de laatste week al voor verschillende incidenten werden opgeroepen die deze regenval mogelijks als oorzaak hebben.”

De vissen die dood liggen in de vijver en waterloop zullen worden verwijderd door de stedelijke diensten. De VMM voert nog extra onderzoek en metingen uit.