Alderande heropent lunchbar met nieuwe kok Yannick De Spiegeleir

27 augustus 2020

11u23 3 Lokeren Op het Molenbergplein heeft Alderande recent de deuren heropend van de lunchbar. “Door de coronamaatregelen kunnen we slechts de helft van onze normale capaciteit aanbieden”, zegt Anja Schrijvers, coördinator Werken & Vrije Tijd bij Alderande.

Alderande ondersteunt volwassenen met een beperking bij het uitbouwen van hun leven. Naast een woonbegeleidingsdienst heeft de vzw ook een arbeidszorgproject waar de lunchbar deel van uitmaakt.

Door de coronacrisis werkte die deze zomer echter noodgedwongen enkel op afhaling. “Sinds een tweetal weken kunnen mensen hun maaltijd ook ter plaatse nuttigen. We hebben plexiglas tussen de tafels geplaatst”, zegt Schrijvers. “We werken op reservering, maar maaltijden kunnen uiteraard ook nog steeds afgehaald worden.”

Open op maandag

Met Peter De Bock staat er ook een nieuwe kok achter het fornuis. Hij zorgt mee voor een nieuwe wind: zo is de lunchbar voortaan ook open op maandag. “Ik heb in het verleden in een dagcentrum gewerkt en de sector van de kringloopwinkels. Deze uitdaging sprak me wel aan. Ik bouw hier graag verder op het raamwerk dat er al was met enkele nieuwe insteken zoals een aantal vernieuwingen op de kaart en de opening op maandag.”

De coronamaatregelen hebben ook gevolgen voor de interne werking in de keuken. “We werken in de keuken met twee groepen: mensen uit de woonvoorzieningen en externen. Normaal gaan zij samen aan de slag, maar door corona loopt dit nu noodgedwongen strikt gescheiden in aparte tijdsblokken. Jammer want beide groepen versterken elkaar”, aldus Schrijvers.

De lunchbar van Alderande is elke dag open van van 11.30 tot 13.30 uur. De menukaart kan je raadplegen via deze link.