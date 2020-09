Al voor de 20ste keer veroordeeld voor rijden zonder rijbewijs: 2 jaar cel en 8.000 euro boete Koen Baten

22 september 2020

14u59 0 Lokeren Voor de zoveelste keer heeft O.A. uit Lokeren een veroordeling naast zich neergelegd en werd hij betrapt achter het stuur van een wagen zonder rijbewijs.

De man is geen onbekende voor de politierechtbank. Hij liep al negentien veroordelingen op in Antwerpen voor het negeren van zijn rijverbod en daarvoor stond hij ook nu terecht in Dendermonde. “Ik moest die dag ergens naartoe, maar ik wist dat ik niet mocht rijden", gaf hij toe.

Voor de politierechter was de maat vol. Hij gaf de beklaagde een celstraf van twee jaar en een boete van achtduizend euro. Bovendien kreeg hij nog eens vijf jaar rijverbod en moet hij alle examens opnieuw doen. “Ik wil ook je rijgeschiktheid laten controleren en stuur je daarom nog naar een dokter", besloot D’Hondt. Over de rijgeschiktheid zal de rechtbank later nog oordelen.