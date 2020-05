Al driemaal brand gesticht in container in Tweebruggenstraat en Oude Vismijn Kristof Pieters

19 mei 2020

14u54 2 Lokeren De politie van Lokeren heeft een onderzoek geopend naar een reeks brandstichtingen in containers.

De eerste brandstichting vond zaterdagavond plaats. Omstreeks 21.30 uur werd alarm geslagen voor een brand in een afvalcontainer die eigendom is van een winkel gelegen in de Tweebruggenstraat.

Maandag was er opnieuw een brandstichting in een container in de Tweebruggenstraat en een tweede op de Oude Vismijn.