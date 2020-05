Al 692 hinderpremies aangevraagd door Lokerse ondernemers Yannick De Spiegeleir

04 mei 2020

15u21 0 Lokeren Vlaams minister van Economie, Hilde Crevits, lanceerde verschillende initiatieven voor ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis. Zo kunnen ondernemers die getroffen zijn door een volledige sluiting, gebruik maken van een corona-hinderpremie van 4000 euro, plus 160 euro per dag na 5 april.

In Lokeren werden er in totaal 692 hinderpremies aangevraagd, waarvan al 553 werden uitbetaald. Zo’n 80 procent van de ondernemers ontvingen de premie al op 28 april. Ook werden al 396 dagvergoedingen uitbetaald. Dat meldt CD&V Lokeren op haar website.

“Door de coronacrisis hebben enorm veel winkels en ondernemers hun deuren verplicht moeten sluiten. Dat was en is een harde noot om kraken, maar nodig gezien deze ongeziene gezondheidscrisis. Na de uitbraak van het virus hebben we beslist dat wie zijn of haar zaak verplicht moest sluiten recht heeft op een hinderpremie van 4000 euro. Op de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen www.vlaio.be/ coronahinderpremie-cijfers staat voortaan een overzicht van hoeveel zaken per gemeente een hinderpremie hebben aangevraagd en gekregen”, aldus minister Hilde Crevits (CD&V).