Al 164 gezinnen willen natuurgebied Buylaers beschermen Yannick De Spiegeleir

28 mei 2019

15u58 6 Lokeren Natuurvereniging vzw Durme lanceerde vorige week de oproep om samen met 1.000 gezinnen het ontbrekende puzzelstuk van 2,5 hectare in het natuurreservaat de Buylaers aan te kopen.. 164 gezinnen zorgden samen al voor een kwart van het benodigde bedrag.

Een goeie start, maar er is meer nodig.Vzw Durme heeft namelijk 40.000 euro nodig om deze aankoop i.s.m. de Vlaamse overheid rond te krijgen. Een gift vanaf 40 euro is fiscaal aftrekbaar vandaar de zoektocht naar 1.000 gezinnen. Maar de natuurvereniging kan elke steun gebruiken.

Al heel wat mensen reageerden positief op de oproep en de eerste giften lopen dan ook binnen. “We zijn heel dankbaar voor elke gift die we krijgen. Maar we zijn er nog lang niet”, vertelt Thomas Van Lancker van vzw Durme. Momenteel werd ongeveer 25% van het benodigde bedrag ingezameld. “Daarom willen we iedereen blijven warm maken om samen met ons dit stukje natuur te beschermen”.

Groen in de stad-fonds

Op de jongste gemeenteraad informeerde Bruno Reniers (Groen) ook of vzw Durme aanspraak kan maken op middelen uit het ‘Groen in de stad’-fonds dat het stadsbestuur in het leven wil roepen. Schepen van Omgeving Filip Liebaut (CD&V) liet een opening. “Of vzw Durme er aanspraak op zal kunnen maken, moet nog blijken uit de modaliteiten van het fonds dat momenteel in de fase van de eindredactie zit. Publieke toegankelijkheid zal één van de criteria zijn. Als vzw Durme daarmee rekening houdt, betekent dat alvast een stap in de goede richting.”

Familie-evenement

Vzw Durme nodigt iedereen uit op zondag 2 juni tijdens een groot familie-evenement. Je kan je deelnemen aan geleide wandelingen, kennis maken met de ooievaarsfamilie of genieten van een drankje of pannenkoek ten voordele van de Buylaers. Je kan ter plaatse een gift doen om zo mee de aankoop te realiseren. Afspraak van 14 uur tot 18 uur in en rond het Koetshuis van het Verloren Bos (Aardeken, Lokeren) of meer info op www.vzwdurme.be.