Ai, Get Ready iets te luid gezet: boete van maximaal 350 euro voor fan uit Lokeren Kristof Pieters

21 mei 2019

14u58 4 Lokeren Overlast veroorzaken door je muziekinstallatie te luid te zetten kan in Lokeren leiden tot een ‘GAS-boete’. Dat mocht dinsdag een bewoner van de Poststraat ondervinden. De politie laat weten dat het draaien van ‘Get Ready’ in dit geval geen verzachtende omstandigheid was. Integendeel zelfs.

Het is niet de eerste keer dat te luide muziek bestraft wordt met een GAS-boete in Lokeren. Enkele jaren geleden kregen twee metsers een boete omdat hun werfradio te luid stond. Het is de sanctionerende ambtenaar die de hoogte van de boete bepaalt. Die kan tot maximum 350 euro oplopen.