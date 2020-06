Agressieve chauffeur verwondt twee agenten bij arrestatie Kristof Pieters

30 juni 2020

17u54 0 Lokeren Een agressieve bestuurder heeft het voorbije weekend twee agenten verwond.

De feiten deden zich voor in de Eekstraat in Lokeren. Zaterdagavond omstreeks 19.30 uur werd een voertuig uit het verkeer gehaald voor controle. De bestuurder legde een positieve ademtest af. Hij verzette zich echter tegen zijn bestuurlijke aanhouding. Twee collega’s raakten lichtgewond, onder meer door een trap in het gezicht.