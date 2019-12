Afzien doe je niet alleen: de leukste bloklocaties van het Waasland vind je hier Yannick De Spiegeleir

18 december 2019

17u40 1 Lokeren Geen discipline om alleen te studeren? Ook in onze regio kan je op steeds meer plaatsen collectief blokken als voorbereiding op de examens. Een overzicht van de drie leukste bloklocaties van het Waasland:

• Het Cultuurcentrum Lokeren: De stad Lokeren breidde haar aanbod van ‘Blokspots’ deze winter uit. Een vaste waarde sinds deze zomer is de kelder van het CCL. Je kan er nog tot en met 17 januari terecht van 9 tot 22 uur.

• Het Daknamstadion van Sporting Lokeren: Wie het stadion van Sporting Lokeren eens op een andere manier wil ontdekken, kan er nog tot en met 17 januari terecht om in zijn of haar studieboeken te duiken. De club stelt in samenwerking met de stad haar perszaal ter beschikking van studenten uit het hoger onderwijs.

• De Sint-Petruskerk in Kruibeke: In de Kruibeekse deelgemeente Bazel kunnen de studenten in alle rust studeren in de Sint-Petruskerk. De blokperiode loopt daar nog tot vrijdag 31 januari. Je kan er terecht van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 18 uur, behalve wanneer er een plechtigheid is. Er is ook een koelkast voorzien, waar je als student je zelf meegebrachte drank koel in kan houden.

