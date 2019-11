Afvalintercommunale past rondes papier en karton aan Cedric Matthys

27 november 2019

11u45 9 Lokeren Afvalintercommunale IDM, waar de gemeentes Lochristi, Lokeren, Moerbeke, Wachtebeke, Zele en Zelzate toe behoren, werkt vanaf januari samen met een nieuwe onderaannemer voor ophaling van papier en karton. De routes worden hierdoor aangepast. In sommige straten zal oud papier niet meer samen met de andere fracties opgehaald worden.

“Enkel voor de ophaling van papier en karton werken we samen met een onderaannemer”, klinkt het bij IDM. “Alle andere fracties halen we op in eigen beheer. Onze onderaannemer, de firma Lammertyn, heeft echter een eigen rittenschema. Om verwarring te vermijden werken we daarom in onze nieuwe ophaalkalender met een letter voor papier en karton en een cijfer voor alle andere fracties. Het zal even wennen zijn voor de inwoners, maar ze zullen er snel mee weg zijn.” Door de nieuwe manier zijn er voortaan meer ophalingen van papier en karton. Waar dit vroeger maandelijks gebeurde, steeds op een wisselend tijdstip, vindt er vanaf 2020 om de vier weken een ophaling plaats. Dat komt neer op één extra ophaling per jaar.